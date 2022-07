Dez incêndios ativos mobilizam mais de mil bombeiros em todo o país

Havia uma dezena de incêndios ativos ao início da tarde desta sexta-feira em todo o país, mas o destaque continua a estar em quatro situações, todas elas fogos que tiveram início ontem.

A apoiar o combate às chamas estão mais de mil operacionais mobilizados pela Proteção Civil, apoiados por 13 meios aéreos.

Pelas 12h em Ourém, no distrito de Santarém, um incêndio que lavra há quase 24 horas numa zona florestal estava a ser combatido por mais de 430 bombeiros.

À Renascença, o comandante da operação de combate ao fogo -- que ontem provocou quatro feridos ligeiros, três deles bombeiros -- disse que, embora ainda em curso, os trabalhos estão a evoluir favoravelmente.

A preocupar as autoridades estão também os incêndios em Carrazeda de Anciães, no distrito de Bragança, e em Sever do Vouga, em Aveiro.

Este último mobilizava, pelas 12h, mais de 320 bombeiros apoiados por três meios aéreos. Fonte oficial do comando de operações de Aveiro disse à Renascença que o incêndio já se encontra em fase de resolução.

Também na Guarda o fogo era, à mesma hora, combatido por cerca de 300 operacionais.

Portugal continental entrou esta sexta-feira em situação de alerta declarada pelo Governo face ao risco agravado de incêndios, uma situação que vai prolongar-se até 15 de julho.

Todo o país está sob aviso laranja devido às temperaturas elevadas, à exceção de Viana do Castelo e Faro.