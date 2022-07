Incêndios. Acionados 13 meios aéreos para ajudar bombeiros

Foram acionados 13 meios aéreos, durante a manhã desta sexta-feira, para os três maiores incêndios ativos em Portugal: Ourém, Carrazeda de Ansiães e Sever do Vouga.

Em Ourém, no distrito de Santarém, continuam cerca de 490 bombeiros no terreno. Em Carrazeda de Ansiães (Bragança) estavam 171 operacionais apoiados por 57 viaturas pelas 5h30. Em Sever do Vouga (Aveiro) encontravam-se 378 operacionais e 116 viaturas.



À Renascença, fonte do CDOS de Santarém avança que para o local vão ser enviados dois meios aéreos, para ajudar no combate às chama. A Proteção Civil acredita que a situação fique resolvida esta manhã.

A juntar aos 334 operacionais e 103 viaturas destacados em Benespera (Guarda), eram mais de 1.300 os operacionais no terreno.



À Lusa, o comandante David Lobato da Proteção Civil de Santarém adiantou que o fogo de Ourém causou "quatro feridos leves e dois assistidos" e que as chamas chegaram a atingir duas habitações devolutas.



Os trabalhos de combate ao incêndio florestal que deflagrou na tarde de quinta-feira em Ourém decorrem, agora, "um pouco mais favoravelmente".

"Houve aqui alguma entrada de humidade em termos meteorológicos", justificou. Ao início da manhã, já não havia "habitações em risco" e a circulação na área estava "praticamente normalizada".