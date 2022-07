Mais de 1.300 operacionais combatem quatro fogos em Portugal

São mais de 1.300 os operacionais envolvidos, esta sexta-feira, no combate aos incêndios, dos quais quatro são de grandes dimensões.

A situação que tem levantado mais preocupação é um incêndio que deflagra em Ourem, no distrito de Santarém - no terreno estão perto de 500 operacionais. Os outros três focos de relevo são Benespera (Guarda), Carrazeda Ansiães (Bragança) e Sever do Vouga (Aveiro).

Em declarações à Renascença, durante a madrugada, o comandante David Lobato da Proteção Civil de Santarém adiantou que três bombeiros sofreram ferimentos ligeiros e que as chamas chegaram a atingir duas habitações devolutas. Entretanto, o número de feridos subiu para seis.

Os trabalhos de combate ao incêndio florestal que deflagrou na tarde de quinta-feira em Ourém decorrem, agora, "um pouco mais favoravelmente", disse David Lobato à Lusa.

"Houve aqui alguma entrada de humidade em termos meteorológicos", justificou. Pelas 5h30, já não havia "habitações em risco" e a circulação na área estava "praticamente normalizada".

À hora referida, encontravam-se no local 424 operacionais, apoiados por 121 viaturas no local.

Em Benespera, há 334 operacionais e 103 viaturas destacados. Os incêndios de Carrazeda de Ansiães e de Sever do Vouga também ainda não estão controlados, de acordo com atualizações dos comandos distritais de operações de socorro de Bragança e de Aveiro, respetivamente.

Ao início da manhã, o incêndio florestal de Carrazeda de Ansiães estava a ser combatido por 171 operacionais apoiados por 57 viaturas. Em Sever do Vouga, encontravam-se 378 operacionais e 116 viaturas.