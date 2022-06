Covid-19. Está concluída a vacinação de reforço nos lares

Está concluída a vacinação de reforço contra a Covid-19 nos lares de idosos. Avança a ministra da Saúde nesta quarta-feira de manhã, em Coimbra.

“Está já concluída. Estava há dois dias. Na última reunião que fiz com o núcleo de coordenação da vacinação contra a Covid-19, estava já concluída a vacinação dos residentes em estruturas residenciais para idosos”, anunciou Marta Temido.

De fora ficaram os não elegíveis para vacinação, “ou seja, pessoas infetadas não são vacinadas, lares com surtos não são vacinados”.

Durante este mês de junho, o reforço da vacina deverá ser dado “aos mais de 80 em ambulatório”, avançou ainda a ministra, à margem da mostra de cuidados de enfermagem pediátrica.

O Governo está a ponderar alargar a quarta dose da vacina contra a Covid-19 aos grupos mais vulneráveis, como grávidas e profissionais de saúde, no final do verão.

“Estamos a planear já a vacinação sazonal para o final do verão e para o início do outono/inverno e, aí sim, muito provavelmente, com faixas elegíveis concomitantemente com aquelas que eram as faixas elegíveis da gripe e, aí sim, podendo baixar a faixa etária abaixo dos 80 anos e para outros grupos prioritários, como grávidas”, afirmou o secretário de Estado da Saúde, António Lacerda Sales, na semana passada.

As decisões face ao plano de vacinação deverão ser anunciadas até dia 9 de junho.