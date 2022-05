Direito à reparação. Indústria eletrónica tem de "assumir compromissos de durabilidade"

“Nós não temos sistemas preparados para a questão da reparação - por vários motivos. Os designs dos produtos não acompanham essa possibilidade. Para que isso seja possível, tem de haver um ecodesign, os produtos que saem no mercado tem que começar a sair de outra forma, produzidos já a pensar no fim de vida. E isso é uma realidade que pouco acontece”, diz à Renascença .

“A indústria tem também aqui um papel muito importante. Tem de assumir compromissos de durabilidade. E aí é preciso que as peças para reparação sejam disponibilizadas pelos fabricantes, sejam eles nacionais ou importadores ou mandatários, por um período mínimo que seja interessante, do ponto de vista do consumidor, exigir a sua reparação, num eventual problema dos equipamentos”, explica.

O fabrico de equipamentos eletrónicos reparáveis, a disponibilização de peças sobresselentes e de manuais tem de ser uma das prioridades das empresas portuguesas nos próximos anos, tendo em conta as mudanças que podem chegar, em breve, com o pacote legislativo do “direito à reparação” que será discutido em Bruxelas durante o verão.

Segunda a especialista, muitas empresas não estão interessadas em avançar no sentido de criar uma economia circular. Porquê? Não é viável financeiramente. “Geralmente, tudo que seja reparações acarreta triagens, muito trabalho manual, processos que não são standardizados e têm custos mais elevados”.

Por isso mesmo, Ana Carvalho aponta: “Enquanto não existir efetivamente legislação que obrigue as empresas a mudar para de paradigma.”

A reinvenção (necessária)

Em 2019, a APED foi uma das entidades que emitiu um parecer relativo a quatro projetos de lei – do PCP, PAN, PEV e BE -que pretendiam aplicar medidas no campo da obsolescência programada, desenho ecológico e direito à reparação. Na época, a associação manifestou-se contra as iniciativas propostas.

“Quaisquer medidas neste âmbito que se venham a desenhar a nível nacional irão conduzir à criação de barreiras à livre circulação bens no espaço europeu e fragmentação do mercado, colocando as empresas nacionais numa situação de desvantagem competitiva face a outros mercados”, argumentou no parecer.

Segundo Gonçalo Lobo Xavier, a APED, em 2019, manifestou algumas “preocupações” relativamente a medidas que já “estavam a ser discutidas ao nível europeu”.