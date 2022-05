Creches gratuitas no setor social a partir do próximo ano letivo

No próximo ano letivo, as creches serão gratuitas para as crianças nascidas depois de 1 de setembro de 2021. Já existe acordo de princípio.

“Vão ter acesso à creche gratuita as crianças nascidas de 1 de setembro de 2021 para cá. É privilegiado o setor social solidário, pedindo-se às instituições que têm creche para disponibilizar o máximo possível eventuais vagas extra acordo para que todas as crianças tenham acesso a uma creche”, afirma à Renascença, o padre Lino Maia, presidente da Confederação Nacional das Instituições de Solidariedade Social (CNIS).