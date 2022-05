Mais de metade das crianças portuguesas sem acesso a creche gratuita

O Governo está a negociar o alargamento da gratuitidade das creches com o setor social, mas, de acordo com a secretária de Estado da Inclusão, a medida abrangerá apenas as vagas do sistema de cooperação – ou seja, as que já estão contratualizadas com o setor social.

Susana Batista, presidente da Associação de Creches e Pequenos Estabelecimentos de Ensino Particular (ACPEEP) garante que mais de metade das crianças vão ficar sem apoio.

“As instituições que têm os acordos de cooperação e com as quais o Governo quer fazer este acordo para as creches gratuitas não chegam sequer a 45% das creches em Portugal”, refere a responsável.

Susana Batista garante, por isso, que “mais de metade das crianças vão ficar sem esse apoio, simplesmente por não frequentarem esses estabelecimentos, dado que o Governo está a indexar esse apoio aos estabelecimentos em vez de o dar às famílias”.