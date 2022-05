Há 270 pré-avisos de greve. Saiba para quando estão agendados os protestos

Os próximos meses poderão ser de algum transtorno para quem usa os transportes públicos, mas este não será o único setor afetado pelas greves previstas.

Os 270 pré-avisos recebidos colocam em risco, por exemplo, o prolongamento habitual de horário no Metro durante os Santos Populares e no Rock in Rio, em Lisboa.

Mas, afinal, quais as greves previstas e em que dia?

Nesta sexta-feira, temos uma paralisação promovida pela Frente Comum, a primeira ao nível nacional. Foram entregues pré-avisos para todos os setores, incluindo a saúde, estabelecimentos concessionados a IPSS e Misericórdias, além de forças de segurança e Forças Armadas.

Esta greve protesta contra os baixos aumentos salariais previstos, abaixo da inflação, e tem como ponto alto uma manifestação em Lisboa, ao início da tarde.

Dia 23 de maio: comboios urbanos do Porto (greve parcial)

Vai decorrer entre as 5h00 e as 8h30 e foi convocada pelo Sindicato Ferroviário da Revisão Comercial Itinerante (SFRCI), que representa a maioria dos trabalhadores do serviço comercial e transporte.

Afeta revisores, trabalhadores das bilheteiras e respetivas chefias diretas.

Dia 25 de maio: Guardas Florestais

Dia 27 de maio: Metro e comboios urbanos de Lisboa (greve parcial)

Nos comboios, terá os mesmos horários que no Porto: entre as 5h00 e as 8h30.

No metro, o serviço será afetado entre as 5h00 e as 9h00. As carruagens só começarão a circular a partir das 9h30.