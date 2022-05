​Andar de comboio em junho? Conte com perturbações quase todos os dias na CP

O mês de junho vai ser complicado para quem anda de comboio. A CP alerta para perturbações em todos os serviços entre os dias 3 e 30, devido à greve dos ferroviários. Os trabalhadores reivindicam melhores salários.



A paralisação pode traduzir-se em atrasos e supressões de comboios.

De acordo com o pré-aviso de greve, entre 3 e 30 de junho os trabalhadores recusam fazer horas extraordinárias e trabalhar nos dias de descanso ou feriados.

No dia 7 de junho realizam uma ação de rua e vão entregar um documento à residência do primeiro-ministro.

No aviso publicado no site, a CP indica que quem tem bilhetes para viajar nos comboios Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional podem pedir o reembolso no valor total do bilhete ou a sua revalidação, sem custos.

O pedido pode ser feito até 10 dias depois de terminada a greve.