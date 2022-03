Agente da PSP em estado crítico após agressões à porta de discoteca

Quatro agentes da PSP foram agredidos na madrugada deste sábado, no exterior de uma discoteca, em Lisboa, na Avenida 24 de Julho. Um dos polícias encontra-se em estado grave.

De acordo com um comunicado da PSP, as agressões decorreram cerca das 6h30 deste sábado, num estabelecimento de diversão noturna. Os quatro agentes encontravam-se no local, fora de serviço e tentaram intervir quando se depararam com as agressões em curso.

“Um dos grupos, com cerca de dez pessoas, atacou os polícias, agredindo-os violentamente”, diz o comunicado. “Durante a ação policial, um dos polícias foi empurrado e caiu ao chão, onde continuou a ser agredido com diversos pontapés, enquanto os restantes polícias continuavam também a defender-se das agressões”.

Os agentes foram transportados para o Hospital de S. José, encontrando-se um deles em “estado crítico, a lutar pela vida”.

Os agressores colocaram-se em fuga, não tendo sido possível a sua identificação. A ocorrência foi comunicada à Polícia Judiciária (PJ), por os atos praticados poderem configurar a prática de crime de homicídio, na forma tentada.

“Salientamos que os polícias, apesar de não estarem em serviço, não deixaram de intervir, cumprindo com a sua condição policial, tentando manter a ordem pública e a integridade física dos concidadãos que servimos”, lê-se ainda na nota divulgada.