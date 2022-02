Mais 47 mortos no dia em que Portugal ultrapassa os três milhões de casos de Covid-19

Veja também:

Portugal regista esta quinta-feira 47 mortes e 27.651 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Com esta atualização, o país ultrapassa os três milhões de infeções confirmadas desde o início da pandemia, em março de 2020. No total, são agora três milhões e 25 mil casos por Covid-19 em quase dois anos.

O ataque informático contra os Laboratórios Germano de Sousa (GS) teve impacto no número diário de novos casos de Covid-19 desta quinta-feira, adianta Direção-Geral da Saúde.

"Estima-se que os problemas verificados nos Laboratórios Germano de Sousa resultem numa quebra de casos positivos entre 5% a 10% do total de casos apresentados, assumindo uma positividade semelhante à registada na semana anterior", refere a DGS. "As notificações em atraso serão integradas no Boletim Diário assim que a situação for ultrapassada", esclarece o gabinete da diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.

Em enfermarias estão internadas 2.198 pacientes, menos 64, e em cuidados intensivos 168 pessoas, mais cinco no espaço de 24 horas.