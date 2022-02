Laboratórios Germano de Sousa alvo de ataque informático

Fonte do laboratório confirma, ainda, que o sistema está em baixo e não é possível, neste momento, emitir resultados de forma eletrónica.

"Todos os nossos técnicos, informáticos e a empresa que nos dá apoio em cibersegurança estão a trabalhar no assunto e estamos a tentar repor tudo. Com sorte só lá para o fim do dia vamos conseguir", acrescenta o médico.

Segundo Germano de Sousa, as ligações informáticas com os hospitais da CUF, que são parceiros laboratoriais, foram suspensas por “uma questão de segurança”.

Várias empresas em Portugal foram alvo de ataques informáticos recentemente, como a Impresa em dezembro e a Vodafone esta semana.