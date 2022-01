Sites da Impresa voltam ao ativo em formato provisório

Os sites do grupo Impresa voltaram ao ativo, no mesmo endereço, mas em formato ainda provisório.

A SIC Notícias e o Expresso já voltaram a estar disponíveis, num modelo diferente e temporário.

Num comunicado publicado no site provisório, a direção do Expresso dá "as boas-vindas, mais uma vez" ao leitor.

"Agora, e enquanto fazemos todos os esforços para recuperar o que é nosso (o que é seu), decidimos criar um site temporário, este que está a abrir agora, que nos permitirá levar-lhe outra vez as nossas notícias – aquelas que até aqui temos publicado apenas nas redes sociais do Expresso", lê-se.



"Garantindo-lhe que, não sendo este o nosso site, não sendo ainda as circunstâncias ideais para cumprirmos a nossa missão, vamos dar tudo o que temos para não o deixar mal nestes dias importantes da nossa história. Fazemos isto porque hoje, como desde o dia em que nasceu, o Expresso nunca desistirá de lutar pelo Estado de Direito, pela Democracia, pela liberdade. Pela #liberdadeparainformar, o nosso lema nestes dias", acrescenta a direção do semanário.

Já no que toca à SIC generalista este mantém-se indisponível e o site da Blitz redireciona para uma página do site provisório do Expresso.

A direção do semanário da Impresa pede desculpas e compreensão aos assinantes e garante que está "a fazer tudo para lhe entregar de volta os nossos exclusivos, assim como para garantir a entrega nas bancas da próxima edição semanal do Expresso – também em papel, claro está".

"Uma segunda palavra, não só aos assinantes, mas a todos os utilizadores do Expresso: estamos, de forma permanente e incessante, a colaborar com as autoridades e a desenvolver as acções necessárias no sentido de resolver a situação tão rápido quanto possível".

A direção do Expresso agradece ainda "a todos, incluindo os outros orgãos de comunicação social que nos têm apoiado", assim como os "anunciantes e parceiros que se mantêm ao nosso lado".

Os sites do grupo Impresa foram alvo de um ataque informático este domingo.

Ao que tudo indica, os sites foram atacados por um grupo de piratas informáticos, conhecido como o Lapsus Group que exigem o pagamento de um resgate para a desbloquear o acesso.