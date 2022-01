Covid-19. Vacinação Casa Aberta alargada a maiores de 40 anos

Veja também:

A modalidade Casa Aberta passou esta sexta-feira a estar disponível para a vacina de reforço contra a Covid-19 das pessoas com 40 ou mais anos, avança o Ministério da Saúde.

Podem recorrer à Casa Aberta os utentes que tenham completado o esquema vacinal primário contra a Covid-19 há pelo menos 5 meses e que não tenham tido Covid-19 nos últimos cinco meses.

Esta modalidade mantém-se também para as pessoas com 18 ou mais anos que foram vacinadas com a vacina da Janssen há pelo menos três meses, sem necessidade de qualquer tipo de marcação ou contacto prévio.

As pessoas com 18 ou mais anos já podem, desde quinta-feira, agendar dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Para recorrerem ao autoagendamento, os utentes devem ter completado o esquema primário há cinco meses e não ter contraído a doença há menos de cinco meses, explicam os Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS), em comunicado.

Para marcar a vacinação, os utentes devem inscrever-se no Portal do Agendamento do Ministério da Saúde.



Portugal regista esta sexta-feira 63.833 novos casos de Covid-19 e e 44 mortes, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).



Depois de três dias em queda, o número de pessoas internadas nos hospitais nacionais aumenta esta sexta-feira.



Na soma de casos ativos e contactos de vigilância, Portugal tem esta quarta-feira um novo máximo a rondar um milhão e 173 mil pessoas em isolamento, a poucos dias das eleições legislativas de domingo.