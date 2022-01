Maiores de 18 anos já podem agendar reforço da vacina Covid-19

Veja também:

As pessoas com 18 ou mais anos já podem, a partir desta quinta-feira à tarde, agendar dose de reforço da vacina contra a Covid-19.

Para marcar a vacinação, os utentes devem inscrever-se no Portal do Agendamento do Ministério da Saúde.

Atualmente, podem marcar a dose de reforço (e a vacina da gripe, se elegível) as pessoas com:



50 ou mais anos para dose de reforço contra a Covid-19 e/ou Gripe

18 ou mais anos para dose de reforço contra a Covid-19

18 ou mais anos vacinados com vacina Janssen há 90 ou mais dias.

Segundo dados desta quinta-feira da Direção-Geral da Saúde, quatro milhões 630 mil pessoas já receberam a dose de reforço da imunização contra o coronavírus SARS-CoV-2 e mais de 8,7 milhões têm a vacinação primária completa.

Portugal regista, nesta quinta-feira, mais 65.706 novos casos de Covid-19, um novo máximo desde o início da pandemia.



No último dia morreram 41 pessoas com Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais portugueses, no conjunto de enfermarias e unidades de cuidados intensivos, há esta quinta-feira 2.249 pessoas internadas, menos 64 doentes em relação ao dia anterior. O número de internados desce pelo terceiro dia consecutivo.

Analisando apenas as unidades de cuidados intensivos, há menos sete pessoas internadas, num total de 147 pacientes mais graves.

A Agência Europeia de Medicamentos (EMA) aprovou, nesta quinta-feira, a autorização de comercialização condicional para o medicamento da Pfizer contra a Covid-19.

De acordo com o comunicado publicado no site da agência, a recomendação do comité de medicamentos para humanos refere-se ao antiviral oral Paxlovid, destinado a adultos que não precisam de oxigénio suplementar e que correm maior risco de doença grave.