Mais 71 internados, em dia com 63 mil casos e 44 mortes por Covid-19

Portugal regista esta sexta-feira 63.833 novos casos de Covid-19 e e 44 mortes, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

A faixa etária entre os 40-49 anos volta a liderar o número de novos casos. Foram mais 12.329 em 24 horas. Seguem-se as faixas etárias dos 30-39 (+ 11.079), 10-19 (+ 10.545) e 0-9 (+ 9.655).

Morreram no último dia com Covid-19 um total de 32 pessoas com mais de 80 anos, seis com 70-79, quatro na faixa 60-69 e duas nos 50-59.

Depois de três dias em queda, o número de pessoas internadas nos hospitais nacionais aumenta esta sexta-feira.

Há agora 2.320 doentes internados com Covid-19 no conjunto de enfermarias e cuidados intensivos. São mais 71 no espaço de um dia.

Em unidades de cuidados intensivos estão mais cinco pacientes, num total de 152.