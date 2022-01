Agricultores desesperam com falta de chuva. “A situação é alarmante”

Com quase 400 ovinos, a palha armazenada há muito que se esgotou. Aos 61 anos, o produtor alentejano dá voltas à cabeça para encontrar soluções que permitam alimentar os animais sem colocar em risco o negócio que herdou da família.

Fundou a sua casa agrícola em 1983 e, desde então, tem tido “bons e maus momentos”, mas nunca pensou em abandonar a atividade.

“E, depois, faço o quê? A minha vida é esta. Cresci numa família que já tinha terras e gado e comecei logo com as ovelhas”, diz à nossa reportagem, reconhecendo que “de ano para ano, as coisas estão mais complicadas”.

A poucos dias das eleições, Jacinto Mestre lamenta que os “políticos estejam preocupados apenas com os votos e não com a realidade do país”, em particular, com “a nossa agricultura do Sul”.

Acredita que, se agora chovesse, “tudo mudava, até o nosso ânimo”, podendo ainda ser recuperadas “algumas searas que estão a perder-se”

As previsões, infelizmente, não são animadoras para esta região do país que se dedica aos cereis de sequeiro e à pecuária extensiva.

Fatores de produção disparam. “É uma coisa abismal”

O Alentejo, a par do Algarve e Nordeste Transmontano são, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as regiões mais afetadas pela situação de seca moderada. Se não chover até ao final de janeiro e durante fevereiro, então a situação, segundo o IPMA vai, seguramente, agravar-se.

Na sede da Associação de Agricultores do Campo Branco (AACB), em Castro Verde, o presidente José da Luz ouve, diariamente, as preocupações de dezenas de agricultores.

A seca e o nível reduzido de armazenamento de água nas barragens são inquietações comuns a todos os homens que trabalham na terra.

“Nós estamos em situação de seca já há alguns anos, mas esta está a ser muito preocupante, pois choveu pouco no outono e não choveu nada no inverno, o que está a criar uma situação deveras preocupante”, admite, José da Luz.

Neste momento, “estamos a alimentar os animais à mão desde setembro” do ano passado, uma vez que “o que tínhamos armazenado para esta altura, já foi tudo”, adianta.

O presidente da AACB garante que “as culturas feitas no outono/inverno estão completamente perdidas, a secar e a murchar”, o que é “alarmante”, pois assim não será possível “conseguir repor o stock para alimentar os nossos animais”, pondo em causa “a subsistência da pecuária”.