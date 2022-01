Aulas arrancam a 10 de janeiro “para as crianças”. Diretores querem clarificação do Governo

As aulas vão mesmo começar a 10 de janeiro. As dúvidas foram desfeitas, esta segunda-feira, pelo secretário de Estado Adjunto e da Saúde. Mas, as declarações de Lacerda Sales não são totalmente evidentes para o presidente da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas. Filinto Lima ouviu várias vezes as palavras do governante e ficou, ele próprio, com dúvidas. E tudo por causa da palavra “crianças”.

“Ele falou no regime presencial, sim, para as crianças e, para nós que estamos em educação, crianças, são os alunos que vão até ao 4º ano de escolaridade. Então e os outros? Ou será que temos de fazer aqui uma interpretação daquilo que ele quis dizer com a palavra ‘crianças’?”, questiona o responsável.

Uma incerteza que leva o presidente da associação, em declarações à Renascença, a pedir uma clarificação das palavras, uma vez que "não estamos muito confortáveis com o parecer do secretário de Estado”.

“Os especialistas médicos são de opinião que as escolas devem abrir no dia 10 de janeiro para as crianças e jovens até ao 12º ano de escolaridade, mas, de facto, não está claro nas palavras do Dr. Lacerda Sales que isso seja assim, o que merecia uma explicação, para não estarmos aqui a levantar poeira”, acrescenta Filinto Lima.

Esta segunda-feira, recorde-se, o secretário de Estado Adjunto e da Saúde, afirmou que o adiamento “não está garantidamente sobre a mesa. E, portanto, as aulas começam no dia 10 de janeiro para as crianças, porque essa é uma medida fundamental para a saúde física, mental, social e psicológica das nossas crianças”.