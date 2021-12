Covid-19. Diminuir isolamento faz sentido, mas há que diferenciar "entre vacinados e não vacinados"

Veja também:

O pneumologista Carlos Robalo Cordeiro admite como viável a adoção do período de cinco dias de isolamento para doentes com Covid-19, tal como foi anunciado esta quarta-feira pelo Governo Regional da Madeira.

Em declarações à Renascença, o médico esclarece que “a transmissibilidade é maior nos dois dias antes de se iniciarem os sintomas e, sobretudo, nos três dias após esses sintomas se iniciarem e, portanto, os cinco dias dão essa proteção para que se possa ter um teste positivo e os tais cinco dias a seguir a essa positividade para isolamento de quem está infetado e, relativamente aos contactos”.

Robalo Cordeiro defende, por outro lado, “uma diferenciação entre as pessoas que estão vacinadas e as que não estão vacinadas ou que têm risco significativo de doença, quer pela idade, quer por condições de saúde que possam ter”.

Clássico no Dragão? “Usem máscara”

Na véspera do segundo clássico no espaço de uma semana entre FC Porto e Benfica, desta vez para a I Liga, Portugal fixou um novo recorde absoluto de infeções por Covid-19 desde o início da pandemia.

É esperada casa cheia no estádio do FC Porto num dia em que haverá greve no Metro do Porto e a estação do Dragão estará encerrada.