Mais de 26 mil casos de Covid-19. Portugal atinge novo máximo

Incidência e Rt disparam Portugal está cada vez mais no lado vermelho da matriz de risco, que combina os indicadores taxa de incidência e o índice de transmissibilidade (Rt). A taxa de incidência nacional disparou de 804,3 para 923,4 casos por 100 mil habitantes e no continente de 807,4 para 927,6 casos. O índice de transmissibilidade (Rt) também aumentou de 1,23 para 1,29 no total nacional e de 1,23 para 1,30 no continente. O país tem agora 136 mil casos ativos de Covid-19, são mais 21.479 no espaço de um dia. Em contactos de vigilância estão 143 mil pessoas, uma subida de oito mil em comparação com o boletim anterior da Direção-Geral da Saúde. Nas últimas 24 horas, recuperam da doença 5.376 pessoas. Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.921 mortes, um milhão e 330 mil casos e um milhão e 175 mil recuperados.

Quase 12 mil novos casos em Lisboa Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a ser a região do país mais afetada, com quase 12 mil infeções no espaço de um dia e cinco mortes por Covid-19.

O Norte tem mais uma morte e 9.069 novas infeções, o Centro três óbitos e 3.384 casos, o Alentejo 700 infeções e o Algarve duas mortes e 709 casos.

Nas regiões autónomas, a Madeira soma uma morte e mais 771 casos e os Açores 276 infeções e nenhum óbito nas últimas 24 horas.

O Governo não vai anunciar novas medidas de contenção ou restrições por causa da pandemia antes da avaliação dos especialistas, que terá lugar no dia 5 de janeiro. Augusto Santos Silva, ministro dos Negócios Estrangeiros, esteve esta quarta-feira na conferência de imprensa do Conselho de Ministros e explicou que apesar dos números altos de novos casos, é preciso tempo para avaliar o que já foi aprovado no passado dia 23 de dezembro. A ministra da Saúde admitiu que na primeira semana de janeiro o país possa atingir os 37 mil novos casos diários de infeção com o coronavírus SARS-CoV-2.