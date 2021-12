"Há um grande alarmismo" no apelo à testagem em massa, defende virologista

Veja também:

"Há um grande alarmismo" no apelo à testagem em massa da população nesta fase da pandemia de Covid-19, defende o virologista Pedro Simas, investigador do Instituto Molecular da Universidade de Lisboa, em declarações à Renascença.



O Governo determinou a obrigatoriedade de testes Covid-19 para mais atividades e a diminuição do prazo de validade está em cima da mesa.

Numa altura em que aumenta o ritmo de transmissão da variante Ómicron, a Direção-Geral da Saúde (DGS) estuda a possibilidade de reduzir os prazos de validade dos testes PCR de 72 para 48 horas. No caso dos testes de antigénio, o prazo passa de 48 para 24 horas.

E o que dizem os especialistas? Faz ou não faz sentido alterar as regras atualmente em vigor? Segundo o virologista Pedro Simas, um prazo de validade mais reduzido permite diminuir o número diário de infeções.

Pedro Simas lembra que o aumento do número de casos não se traduz numa maior gravidade. Por isso, em Portugal não faz sentido sujeitar a população a um aumento da testagem, defende.

“Quando mais se reduzir o prazo dos testes, está-se a obrigar as pessoas a fazer mais testes e há um maior controlo da disseminação do vírus e baixa o número de infeções. Agora, porque é que há esse objetivo de diminuir significativamente o número de casos por dia? Para mim, não faz sentido estar a sujeitar a sociedade portuguesa a esta pressão, quando o aumento do número de infeções não se traduz num aumento do número de hospitalizações e de mortes”.