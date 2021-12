Portugal ultrapassa a barreira dos 10 mil casos diários de Covid-19

Nos hospitais portugueses há agora 893 pessoas internadas com Covid-19 , no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos 16 doentes em comparação com o dia anterior.

Portugal tem agora 84.643 casos ativos da doença, são mais 6.584 infeções no espaço de um dia.

Recuperaram da doença 3.948 pessoas nas últimas 24 horas.



Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.840 mortes, um milhão e 253 mil casos e um milhão e 149 mil recuperados.



Lisboa e Vale do Tejo (LVT) volta a ser a região do país mais afetada, com 5.350 infeções no espaço de um dia e três mortes por Covid-19.