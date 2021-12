Tem 60 anos? Já pode agendar reforço da vacina Covid

As pessoas a partir dos 60 anos já podem, a partir desta quinta-feira, agendar a toma da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 e da vacina para a gripe sazonal.

Os utentes devem marcar as vacinas através do Portal do Agendamento do Serviço Nacional de Saúde.



Além dos maiores de 60 anos, nesta altura é possível realizar o autoagendamento para pessoas a partir dos 50 anos com vacina Janssen e para crianças dos 9 aos 11 anos (exclusivo para os dias 18 e 19 de dezembro).

[em atualização]