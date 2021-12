Governo pode avançar com novas medidas. Ponto da situação da pandemia na sexta-feira

"A senhora ministra da Saúde e eu, ao longo desta semana, reunimos por duas vezes com os peritos que habitualmente têm participado nas reuniões do Infarmed", referiu Mariana Vieira da Silva.

A ministra da Saúde, Marta Temido, faz na sexta-feira "ponto da situação" da pandemia de Covid-19 e da nova variante Ómicron, anunciou a ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, no final do conselho de ministros de hoje.

O primeiro-ministro admite a necessidade de uma quarta dose da vacina contra a Covid-19, na primavera.

"Está neste momento a decorrer uma nova compra de uma vacina adaptada já à Ómicron, que só estará disponível depois da primavera", explicou António Costa, adiantando que a ideia é ter tudo pronto para o caso de vir a ser precisa "uma quarta dose de reforço - se ela vier a ser necessária -, como infelizmente parece acho que é de prever que virá acontecer".

Num comentário a estas declarações, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, considera que o primeiro-ministro revela sensatez ao admitir novas medidas, se for necessário.

“O senhor primeiro-ministro apresentou um cenário, como quem diz: nós estamos com determinada orientação, se tudo correr bem essa orientação não implica mais restrições, se for necessário reforçar as restrições, reforçamos. Acho que é sensato, as pessoas, já estamos muito muito em cima do Natal, as pessoas percebem como devem comportar-se”, declarou Marcelo Rebelo de Sousa.

Portugal regista esta quinta-feira mais 19 mortes e 5.137 novos casos de Covid-19, indica o boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS).

Nos hospitais portugueses há agora 952 pessoas internadas com Covid-19, no conjunto das enfermarias e unidades de cuidados intensivos. São menos 15 doentes em comparação com o dia anterior.

Desde a chegada da pandemia a Portugal, em março do ano passado, estão confirmadas 18.717 mortes, um milhão e 211 mil casos e um milhão e 122 mil recuperados.

Evolução da Covid-19 em Portugal