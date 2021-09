Covid-19. Marcelo já se sente a “retomar a normalidade”

Veja também:

Depois de ano e meio de pandemia de Covid-19, Marcelo Rebelo de Sousa considera que Portugal está no caminho para alguma normalidade,

“É a sensação de retomar a normalidade”, afirmou o Presidente à RTP, na noite de sexta-feira.

Na opinião do chefe de Estado, “os sinais são muito bons” e, “em termos de vacinação, os indicadores estão a correr muito bem”.

Assim, acrescenta, é manter o acompanhamento do “que se passa. Se continuar assim, como tem sido, não há dúvida de que está a caminhar no sentido de normalizar a vida das pessoas e esperemos que aconteça isto até ao fim do ano”.

Esta é a primeira reação do Presidente às medidas anunciadas na quinta-feira pelo Governo e que entram em vigor no dia 1 de outubro.

“Estamos agora em condições de avançar para a terceira fase” de alívio das restrições, afirmou o primeiro-ministro no final do Conselho de Ministros.

António Costa anunciou alterações ao uso de máscara e do certificado de vacinação, bem como a reabertura de discotecas e bares e fim do limite de lotação em vários espaços.