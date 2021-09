Espetáculos culturais, lojas e casamentos deixam de ter limite de lotação

A partir do dia 1 de outubro, deixa de existir um limite de lotação para o comércio, espetáculos culturais, casamentos e batizados.

É uma das medidas que entra em vigor na fase 3 do desconfinamento, apresentada em conferência de imprensa do conselho de ministros, onde António Costa explicou as novas medidas que serão aplicadas ao país.

"Desaparece a limitação nos espaços comerciais, batizados, casamentos e outros eventos familiares, e ainda festas populares e espetáculos culturais", diz.

Continua a ser obrigatório mostrar o certificado digital de vacinação para viagens pro via aérea e marítima, visitas a lares e estabelecimentos de saúde, grandes eventos culturais, desportivos e corporativos, bares e discotecas. A máscara continua a ser obrigatória nas salas de espetáculos.

O primeiro-ministro António Costa não esclareceu se o fim do limite de lotação se aplica também aos recintos desportivos, que estão limitados a 50% da sua ocupação máxima.

[Em atualização]