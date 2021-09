Já vai poder ir ao restaurante com amigos e sem certificado

Veja também:

Quem reside em Portugal continental já vai poder ir aos restaurantes, cafés e pastelarias com mais do que apenas sete amigos e escusa de apresentar o certificado digital.

No contexto da terceira fase de desconfinamento, anunciada pelo Governo após reunião do Conselho de Ministros esta quinta-feira.

Em conferência de imprensa, o primeiro-ministro António Costa explicou que os restaurantes já podem operar sem limites de pessoas por grupo e que deixará de ser necessário apresentar certificado digital à entrada. A medida entra em vigor no dia 1 de outubro.

Até ao final do mês continuam a vigorar as medidas atuais que limitam os grupos a oito pessoas no interior dos estabelecimentos e a 15 no exterior, com obrigatoriedade de apresentação de certificado digital aos fins-de-semana e feriados.

No dia 29 de julho deste ano o Governo anunciou uma proposta de desconfinamento em três fases. A terceira e última fase entraria em vigor a partir do momento em que Portugal tivesse 85% da sua população vacinada, o que está previsto acontecer ao longo dos próximos dias.

A Covid-19 provocou pelo menos 4.705.691 mortes em todo o mundo, entre mais de 229,48 milhões de infeções pelo novo coronavírus registadas desde o início da pandemia, segundo o mais recente balanço da agência France-Presse.

A doença respiratória é provocada pelo coronavírus SARS-CoV-2, detetado no final de 2019 em Wuhan, cidade do centro da China, e atualmente com variantes identificadas em países como o Reino Unido, Índia, África do Sul, Brasil ou Peru.