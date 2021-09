Regresso das discotecas está marcado para 1 de outubro

O Governo anunciou também que uso de máscara deixará de ser obrigatório numa série de locais , nos quais se incluem as discotecas e os bares. Costa disse que "não faz sentido tornar máscara obrigatória nos bares e discotecas", já que estes espaços exigem a apresentação de certificado.

A entrada só poderá ser feita com um certificado de vacinação válido ou um teste negativo à Covid-19, tal como foi até agora pedido para o interior de restaurantes. O anúncio da medida surge dentro do prazo estipulado pelo Governo quando anunciou o fim das medidas de restrição a três fases , no dia 29 de julho.

Está oficializado o regresso às pistas de dança, às longas noites e à diversão noturna. O Governo anunciou esta quinta-feira a reabertura das discotecas, depois de praticamente 18 meses com as portas fechadas, sendo que a data apontada para a reabertura é o dia 1 de outubro.

Esta reabertura é acompanhada do fim dos limites de horários em quaisquer estabelecimentos e atividades e do fim do certificado digital de vacinação em restaurantes.

As discotecas e bares com pista de dança já podiam ter as portas abertas desde agosto, mas apenas como estabelecimentos de restauração, pelo que muitas - sem condições para fazer esse serviço - continuaram fechadas.



No dia 15 de setembro, a Associação Nacional de Discotecas informou à Renascença que 60% das discotecas que fecharam em março de 2020 vão continuar encerradas , sendo o setor da diversão noturna uma das atividades mais impactadas pela pandemia.

[Notícia atualizada às 16h14]