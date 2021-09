Máscaras deixam de ser obrigatórias no recreio das escolas

Veja também:

O Governo anunciou esta quinta-feira que o uso de máscara passará a ser obrigatório apenas em transportes públicos, em lares, em estabelecimentos de saúde e hospitais, em salas de espetáculos e eventos e em grandes superfícies.

De fora do esclarecimento inicial do primeiro-ministro no final da reunião de Conselho de Ministros, ficam locais como as escolas e os locais de trabalho - o primeiro-ministro esclareceu que, nas escolas, o uso de máscara deixa de ser obrigatório apenas nos espaços exterior das escolas (continuando a ser usada a máscara nas salas de aula).