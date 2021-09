​Jorge Sampaio. Cerimónias fúnebres realizam-se domingo nos Jerónimos

Veja também:

As cerimónias fúnebres de Estado do antigo Presidente da República Jorge Sampaio realizam-se no domingo, no Mosteiro dos Jerónimos, em Lisboa, anuncia o ministro dos Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva. O velório decorre no sábado.



A urna de Jorge Sampaio começa a ser transportada no sábado, pelas 10h10, para o antigo Museu dos Coches, em Belém, onde vai ficar em câmara ardente até a manhã de domingo.

Durante o percurso pelas ruas da cidade, haverá uma paragem nos paços do concelho da Câmara de Lisboa.

Às 10h45, a urna segue para o antigo Museu dos Coches, através da Rua do Arsenal, da Praça do Comércio, Avenida Ribeira das Naus, Cais do Sodré, Avenida 24 de Julho, Avenida da Índia até chegar à Praça Afonso de Albuquerque.

Velório aberto ao público

O velório aberto ao público decorre no sábado, entre o meio-dia as 23h00, no antigo Museu dos Coches.

No domingo, a partir das 11h00, têm lugar as cerimónias fúnebres oficiais com honras de Estado no Mosteiro dos Jerónimos.

"A cerimónia oficial contará com intervenções do primeiro-ministro, do Presidente da Assembleia da República, do Presidente da República, por ordem crescente da hierarquia do Estado e também intervenções de familiares do Dr. Jorge Sampaio, com um momento cultural e também com a participação da Orquestra Sinfónica Portuguesa e do Teatro Nacional de São Carlos", indica o ministro Augusto Santos Silva.