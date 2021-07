Covid-19. Conselho de Ministros discute eventual atualização de medidas

Após a 22.ª sessão sobre a evolução da pandemia em Portugal (na quarta-feira, no Infarmed), o primeiro-ministro, António Costa, afirmou que o Governo está a preparar os próximos passos no processo de abertura do país, procurando obter o máximo possível de informação científica sobre a evolução da pandemia de covid-19 antes de decidir.

O Conselho de Ministros reúne-se nesta quinta-feira para decidir os próximos passos no processo de abertura do país, dois dias depois de especialistas terem sugerido a evolução das medidas de restrição de acordo com a taxa de vacinação contra a Covid-19.





Já a ministra da Saúde, Marta Temido, afirmou no final da reunião que “tem sido fundamental conseguir mais vacinas para prepararmos agora este próximo Conselho de Ministros com uma situação de alguma esperança relativamente a uma situação que ainda vivemos de pandemia, mas na qual podemos perspetivar a forma como o regresso às nossas vidas se torna cada vez mais próximo”.

Também o ministro da Economia, Pedro Siza Vieira, afirmou na quarta-feira que todas as restrições deverão ser revisitadas no Conselho de Ministros desta quinta, avançando que o Governo vai alargar o horário do funcionamento das atividades económicas.

“Eu julgo que amanhã [quinta-feira], no Conselho de Ministros, vamos ter a possibilidade de revisitar todas as medidas restritivas que temos neste momento em vigor e de alargar, digamos assim, aquilo que é a possibilidade do funcionamento das atividades económicas", referiu em Vila Pouca de Aguiar.

Na reunião no Infarmed, os peritos consultados pelo Governo sugeriram a evolução das medidas de restrição de acordo com a taxa de vacinação e insistiram na importância do controlo de fronteiras e da ventilação dos espaços para evitar recuos no Outono/Inverno.