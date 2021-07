Covid-19. Adolescentes começam a ser vacinados a 14 de agosto

Gouveia e Melo salientou que a população adolescente “é muito significativa, com cerca de milhão e meio de pessoas com grande mobilidade e grande contacto comunitário”.

O calendário foi avançado pelo coordenador da “task force” do plano de vacinação, vice-almirante Gouveia e Melo, durante a reunião no Infarmed, nesta terça-feira de manhã.

Os adolescentes com mais de 16 anos começam a ser vacinados contra a Covid-19 no dia 14 de agosto, devendo aqueles entre os 12 e os 15 anos ser vacinados nos fins de semana seguintes.

A importância da vacinação nos mais novos foi também referida pelo Prof. Henrique de Barros, investigador no Instituto de Saúde Pública da Universidade do Porto.

“É fundamental a vacinação das crianças” para conseguirmos ter um Inverno mais calmo em termos de pandemia, afirmou.

“Podemos prever um Inverno mais próximo da vida antes da pandemia. As vacinas mRNA estão aprovadas já para maiores de 12 anos e se não vacinarmos as crianças teremos novos picos”, alertou durante a intervenção na sede do Infarmed.

No final da reunião, depois das intervenções dos especialistas, o Presidente da República voltou ao tema da vacinação dos jovens, admitindo que existem várias opiniões, mas apelando aos pais que reflitam sobre o assunto.

“Esta ideia de ser importante vacinar as crianças é uma ideia forte e dada a tempo para os pais pensarem e assumirem de tratar disso atempadamente”, afirmou, sublinhando a ideia deixada pelo coordenador da “task force” de que “a vacinação ganhar é o vírus perder”.