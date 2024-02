Comentários de Donald Trump podem "levantar dúvidas sobre eficácia da NATO"

José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto Português de Relações Internacionais (IPRI), avisa que as recentes declarações de Donald Trump sobre a Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) podem ter consequências.

Numa ação de campanha para as primárias, o ex-presidente dos Estados Unidos da América afirmou que encorajaria uma agressão russa contra países europeus membros da NATO que não canalizassem 2% do Produto Interno Bruto (PIB) para a Defesa.

Em declarações à Renascença, José Pedro Teixeira Fernandes alerta para um "efeito perverso" das declarações de Trump, que podem ter consequências.

"Eu acho que [Trump] tem soluções radicais que resolvem os problemas que ninguém resolveu. Tem um efeito obviamente perverso, que é levantar dúvidas sobre a eficácia da NATO, sobre a garantia que a Aliança pode dar no caso de uma situação crítica, de uma ameaça militar séria. Obviamente que toda a gente pensa no que é que podem ser as consequências de uma relação com a Rússia com este tipo de declarações", refere.