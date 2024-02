Hamas dá resposta "positiva" a esboço de acordo para tréguas com Israel

O movimento palestiniano Hamas respondeu de forma positiva ao esboço de acordo para libertar reféns e tréguas com Israel na Faixa de Gaza, avançou esta terça-feira o primeiro-ministro do Qatar.

“A resposta inclui alguns comentários, mas em geral é positiva”, declarou Mohammed bin Abdulrahman Al-Than, citado pela agência AFP.

O primeiro-ministro do Qatar, que está a mediar as negociações entre Hamas e Israel, adverte que os combates no terreno estão a condicionar os esforços diplomáticos.

Numa mensagem publicada no Telegram, o Hamas confirma que deu resposta positiva ao esboço de acordo para uma trégua com Israel e para a libertação de reféns.

O secretário de Estado norte-americano está de visita ao Médio Oriente. Antony Blinken acredita que, apesar das dificuldades, será "possível" alcançar um acordo que considera "essencial".

"Ainda há muito trabalho para ser feito, mas continuamos a acreditar que um acordo é possível e, de veras, necessário", declarou Antony Blinken, numa conferência de imprensa, em Doha, com o primeiro-ministro do Qatar.