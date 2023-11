Gaza. Transferidos 31 bebés prematuros do hospital Al-Shifa para Rafah

Saíram 31 bebés prematuros do hospital Al-Shifa, na cidade de Gaza, no último domingo.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) e o Crescente Vermelho informaram, através da rede social X, que os bebés foram transportados de ambulância para sul, para um hospital em Rafah para receberem cuidados urgentes.

Tedros Adhanom, diretor da OMS, anunciou que estão a ser planeados mais transportes urgentes, mas que estes vão depender das garantias de segurança dadas por ambas as partes do conflito. Além dos 31 bebés, também seis profissionais de saúde e dez familiares de funcionários do hospital foram transportados.