Gaza. Hospital Al-Shifa em evacuação após ordem de Israel

O hospital Al-Shifa, o maior da cidade de Gaza, está a ser evacuado depois de as tropas israelitas terem ordenado que todos os civis abandonassem o edifício na manhã deste sábado, de acordo com o jornal britânico The Guardian.

Fica para trás uma equipa de manutenção para cuidar dos doentes demasiado frágeis para se deslocar, informa a Associated Press.

A evacuação do hospital Al-Shifa coincide com o fim do corte de internet e comunicações na Faixa de Gaza, impingido pelas Nações Unidas para proceder a ações humanitárias, como entrega de bens essenciais.

O centro hospitalar está ocupado pelos israelitas desde o início desta semana. Segundo Israel, o hospital é um centro de comando do Hamas, mas o hospital nega as alegações.