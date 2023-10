OMS repete pedido de cessar-fogo após noite de escuridão e medo em hospitais de Gaza

A Organização Mundial de Saúde alerta ainda para a necessidade de serem tomadas todas as precauções para proteger os civis e as infraestruturas civis, o que inclui os trabalhadores do setor da saúde, os doentes, as instalações de saúde e as ambulâncias, bem como os civis que se encontram abrigados nessas instalações.

“Durante uma noite de intensos bombardeamentos e incursões terrestres em Gaza, com relatos de que as hostilidades continuam, os profissionais de saúde, os doentes e os civis foram sujeitos a um apagão total das comunicações e da eletricidade”, indica a OMS em comunicado, reiterando os seus apelos a um cessar-fogo humanitário imediato.

“A cada hora que passa, há mais feridos, mas as ambulâncias não conseguem chegar até eles devido à falta de comunicações. As morgues estão cheias. Mais de metade dos mortos são mulheres e crianças”.



A OMS não conseguiu comunicar com o seu pessoal em Gaza, tal como aconteceu com outras agências, e está a tentar obter informações sobre o impacto global na população civil e nos cuidados de saúde.

“A OMS apela à humanidade de todos os que têm poder para o fazer, para que ponham fim aos combates agora, em conformidade com a resolução da ONU adotada ontem [sexta-feira], que pede uma trégua humanitária, bem como à libertação imediata e incondicional de todos os civis mantidos em cativeiro”.

Algumas horas antes do início dos bombardeamentos em massa, na sexta-feira à noite, o exército israelita acusou o Hamas de “fazer a guerra a partir dos hospitais” da Faixa de Gaza e de utilizar a sua população como “escudo humano”, o que o movimento islamita nega categoricamente.

Por sua vez, as famílias dos reféns do Hamas detidos na Faixa de Gaza, na sua maioria israelitas, manifestaram-se preocupadas e exigiram explicações ao governo de Telavive após os intensos bombardeamentos do exército.

As famílias solicitaram uma reunião com o ministro da Defesa e o gabinete de guerra, para exigir informações das autoridades israelitas depois de passar “a pior noite de todas” em meio da “total incerteza” sobre o destino daqueles que lhes são próximos, enquanto o exército israelita continua as suas incursões terrestres no enclave como um prelúdio para uma entrada em grande escala, que não sabem se vai pôr em risco os reféns.

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, além de 220 sequestradas. Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas desde 2007.

Desde o início do conflito, de acordo com um balanço atualizado hoje pelo Hamas, foram contabilizados mais de 7.700 mortos, dos quais 3.500 são crianças, e cerca de 19 mil feridos na Faixa de Gaza, a grande maioria civis.