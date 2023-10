Sobe para mais de 7.700 número de mortos em Gaza, diz Hamas

O Ministério da Saúde do grupo islamita palestiniano Hamas anunciou este sábado que 7.703 pessoas foram mortas na Faixa de Gaza desde o início da guerra com Israel.

Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais de 3.500 crianças estão entre as mortes registadas desde o início da guerra, em 07 de outubro.

O último balanço divulgado na sexta-feira registava 7.326 mortos.

O grupo islamita palestiniano Hamas atacou Israel no dia 07 de outubro, provocando a morte de mais de 1.400 pessoas, além de 220 sequestradas. Israel respondeu com bombardeamentos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, que é controlada pelo Hamas.

Desde o início do conflito, além de o registo de mortes, há milhares de feridos na Faixa de Gaza.

A ofensiva israelita entrou numa nova na noite de ontem para hoje, com as forças armadas hebraicas a intensificarem os ataques por ar, terra e mar. Organizações não-governamentais e ONU estão sem conseguir contactar funcionários e residentes no enclave palestiniano, na sequência de "apagão".