Ameaça de bomba obriga a evacuação de estúdio de televisão na Alemanha

Uma ameaça de bomba obrigou ao evacuamento, na manhã desta segunda-feira, da sede da ZDF, canal público de televisão na Alemanha, em Mainz.

O alerta foi recebido no edifício por volta das 8h20 da manhã locais. Segundo uma nota de imprensa, "foram evacuados os funcionários no prédio para garantir a sua segurança". Outros prédios em redor do estúdio da ZDF foram também evacuados.



Cerca de 600 pessoas terão sido evacuadas. O incidente não terá afetado a programação do canal.

A televisão "SWR" cita fontes da ZDF para gantir que a ameaça já foi resolvida após peritos em explosivos terem avaliado o local.

O conflito entre Israel e o Hamas "acrescentou mais complexidade à ameaça terrorista de matriz islamista na Europa", segundo o Serviço de Informações de Segurança (SIS), que aumentou o grau de risco de ameaça de terrorista em Portugal de "moderado" para significativo.

Na segunda-feira passada, um atentato terrorista vitimou dois suecos em Bruxelas. O Palácio de Versalhes, em Paris, foi evacuado sete vezes nos últimos oito dias, uma ameaça de bomba obrigou à evacuação de uma praça em Varsóvia, na Polónia e dois homens foram detidos em Itália por suspeita de pertencerem ao grupo terrorista Estado Islâmico.

[Atualizado às 9h58]