Dois homens detidos em Itália por suspeita de terrorismo

Dois homens foram detidos, esta terça-feira, em Itália, por suspeita de pertencerem ao grupo terrorista Estado Islâmico.

De acordo com o ministro dos Negócios Estrangeiros, Antonio Tajani, duas pessoas "foram detidas por suspeitas de terrorismo". Um dos cidadãos tem nacionalidade egípcia e o outro é cidadão italiano com ascendência egípcia.

Os dois homens são acusados de tentar recrutar elementos e financiar iniciativas do Estado Islâmico. As autoridades italianas realizaram uma operação contraterrorista no dia seguinte ao homicídio de dois suecos em Bruxelas.

Tajani garante que a Itália "está a fazer tudo o que é possível para garantir a segurança dos seus cidadãos, a começar pelos judeus".



O ministro da Defesa italiano, Guido Crosetto, tinha afirmado no sábado que o país tem de estar preparado para as consequências da guerra entre Israel e o Hamas e possíveis ataques terroristas em solo europeu.

As autoridades belgas abateram o suspeito de um ataque terrorista que vitimou, na noite de segunda-feira, dois adeptos de futebol suecos em Bruxelas.

De acordo com a imprensa belga, o alegado atirador gravou um vídeo em que diz pertencer ao grupo terrorista Estado Islâmico, reivindicando o ataque para "vingar os muçulmanos que vivem e morrem" pelo Islão. A informação carece de confirmação oficial.

Israel bombardeia Gaza há 11 dias, na sequência de um ataque surpresa do Hamas contra alvos israelitas, a 7 de outubro, que causou mais de 1.400 mortos.

Mais de 2.800 palestinianos foram mortos nos bombardeamentos na Faixa de Gaza, mas o número pode ter aumentado após os ataques aéreos de segunda-feira à noite.