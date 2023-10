Paddy Cosgrave demite-se da liderança da Web Summit

O líder e cofundador da Web Summit, Paddy Cosgrave, demitiu-se do cargo de CEO da cimeira. A informação foi avançada pelo jornal Sunday Independent e confirmada pela Renascença. A organização diz que o evento vai continuar como planeado.

De acordo com o comunicado, Paddy Cosgrave deixa o cargo devido aos comentários acerca do conflito entre Israel e o Hamas. "Peço novamente sinceras desculpas por qualquer mágoa causada", diz o ex-CEO.

No comunicado, Cosgrave considera que os comentários que fez estão a tornar-se "uma distração do evento", assim como para "a nossa equipa, os nosso patrocinadores, as nossas startups e as pessoas que frequentam" a cimeira.



Um porta-voz da Web Summit declara que a organização vai nomear um novo CEO "assim que possível", e que o evento de 2023 em Lisboa "vai avançar como planeado".

A saída já está refletida na página pessoal de LinkedIn, onde o ex-CEO dá como encerrada o tempo à frente da empresa responsável pela organização da cimeira tecnológica.