Israel boicota Web Summit Lisboa por declarações "ultrajantes" do fundador

Israel não vai participar na Web Summit de 2023. O anúncio foi feito pelo embaixador israelita em Portugal, Dor Shapira, em reação ao que considera serem "declarações ultrajantes" do fundador da conferência de tecnologia, Paddy Cosgrave.

Numa publicação nas redes sociais, o diplomata indica que já comunicou a decisão a Carlos Moedes, presidente da Câmara Municipal de Lisboa, e acusa Cosgrave de ser "incapaz de pôr de lado as suas opiniões políticas extremistas e de denunciar as actividades terroristas do Hamas".