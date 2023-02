Biden avisa Putin: "Ucrânia nunca será uma vitória para a Rússia"

“Esta noite falo também para o povo da Rússia. Os Estados Unidos e as nações da Europa não querem destruir ou atacar a Rússia , como Putin afirmou hoje, os cidadãos russos querem viver em paz com os seus vizinhos, não são o nosso inimigo, esta guerra nunca foi uma necessidade, é uma tragédia", declarou Joe Biden.

" A NATO está mais unida do que nunca . Ele achou que podiam transformar a energia em arma de fogo, mas conseguimos lutar contra os combustíveis fósseis da Rússia. Achou que éramos fracos, subestimou-nos. Jamais a América se sujeitaria a ser governada pela força e pelo medo. Assim, a Ucrânia persiste. O Presidente Zelensky é um símbolo de vigor. Putin foi confrontado com algo que não tinha previsto há um ano."

O Presidente norte-americana acusa a Rússia de "cometer crimes contra a Humanidade" na guerra na Ucrânia e declarou que em breve serão aprovadas novas sanções.

“O mundo chegou a um ponto de viragem"



No dia em que o Presidente russo, Vladimir Putin, no seu discurso do Estado da Nação, acusou o Ocidente de iniciar a guerra na Ucrânia e de suspender a participação de Moscovo do tratado de armas nucleares, Joe Biden avisou que os próximos anos vão ser determinantes para moldar o futuro da Humanidade.

“O mundo chegou a um ponto de viragem. As decisões que tomarmos nos próximos cinco anos serão determinantes e vão moldar as nossas vidas nas próximas décadas. Decisões corajosas a ser tomadas, a escolha entre o caos e a estabilidade, entre a construção e a destruição, entre a esperança e o medo, entre uma democracia que inspira o mundo e ditaduras opressoras, entre as limitações e as possibilidades”, afirmou.

Para Joe Biden, “não há uma palavra mais doce do que a liberdade, nenhum objetivo mais nobre, nenhuma aspiração maior do que a liberdade. A América sabe isso e vocês também”.