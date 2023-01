​Lula promete não dar tréguas aos financiadores do ataque ao Congresso

Veja também:

O Presidente do Brasil, Lula da Silva, avisa que não vai parar até descobrir quem são os financiadores dos manifestantes que, no domingo, atacaram o Congresso de Brasília, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal.



Lula da Silva falava aos jornalistas antes de uma reunião com os governadores dos estados do Brasil.

“Nós não vamos dar tréguas até descobrirmos quem foram os responsáveis que financiaram tudo o que aconteceu neste país”, declarou.

Lula da Silva considera que houve um claro erro de avaliação da situação que permitiu a invasão e destruição do Congresso.

“Eu não vou encontrar culpados agora, o que eu acho é que houve uma falha, porque ninguém esperava que no domingo acontecesse um ato de vandalismo. Afinal de contas, nós tínhamos tido no domingo anterior a maior festa da democracia [tomada de posse] que Brasília já viu e jamais alguém esperava que num domingo tão tranquilo fosse acontecer esse ato de vandalismo.”

O Presidente brasileiro considera que a maioria dos apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro não aprovam o ataque ao Congresso.

“Eu acho que a maioria da sociedade e das pessoas que votaram no Bolsonaro, as pessoas decentes, as pessoas que são de direita, mas que têm apenas divergência ideológica, mas têm carácter e interesse pelo Brasil, essas pessoas não concordam com o que aconteceu aqui. O que aconteceu deve ser apenas o interesse de uma pequena maioria, de um bando de vândalos, de um bando de bandidos que fizeram isto, e nós vamos descobrir”, acusou.

Aumentou de 1.200 para 1.500 o número de pessoas detidas em resultado do ataque ao Congresso de Brasília, Palácio do Planalto e Supremo Tribunal, avançou o ministro da Justiça, em declarações aos jornalistas.

Flávio Dino afirma que o Brasil " caminha para a absoluta normalização institucional com muita velocidade".