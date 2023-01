Apoiantes de Bolsonaro invadem Congresso em Brasília

E a história repete-se. À imagem do que aconteceu nos EUA, em 2021, com a invasão do Capitólio por apoiantes de Donald Trump, um grupo de apoiantes do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro invadiu, este domingo, o Congresso, o Palácio do Planalto (sede do governo brasileiro) e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília.

O motivo do protesto é a eleição de Lula da Silva, que muitos apoiantes de Bolsonaro acreditam ter sido manipulada.

À Renascença, Itamar Montalvão, editor do jornal "Estado de São Paulo", confirmou que as imagens, que estão a ser divulgadas nas redes sociais, são verdadeiras. E adiantou ainda que "o plenário do Supremo [tribunal] está sendo destruído".



Para o sucesso da invasão terá contribuído a conivência das forças policiais – próximas de Jair Bolsonaro. O jornal “ Estadão” revelou fotografias de agentes a abandonarem as grades de segurança e até a comprarem água de coco, numa banca de rua, enquanto os manifestantes entravam no edifício do Supremo Tribunal.



A invasão começou depois de apoiantes de Bolsonaro terem convocado um protesto para a Esplanada dos Ministérios, em Brasília, a pedir uma intervenção militar para derrubar o Presidente recém empossado.

Apesar de a polícia federal ter colocado barreiras de proteção, os bolsonaristas avançaram e furaram o cerco policial.