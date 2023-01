UE e Estados Unidos condenam violência e transmitem apoio a Lula da Silva

Veja também:

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, afirmou-se hoje "profundamente preocupada" com a violência em Brasília, onde apoiantes do ex-presidente Jair Bolsonaro invadiram sedes dos poderes, e defendeu que "a democracia deve ser sempre respeitada".

"Profundamente preocupada com o que está a acontecer no #Brasil. A Democracia deve ser sempre respeitada", afirmou hoje Roberta Metsola, numa publicação na rede social Twitter.

A líder afirma que o Parlamento Europeu "está ao lado do Governo" do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva e "de todas as instituições legitima e democraticamente eleitas".

Por seu lado, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, expressou hoje a sua "condenação absoluta" do "ataque às instituições democráticas" no Brasil e transmitiu o "total apoio" do bloco ao Presidente Lula da Silva, que tomou posse há uma semana, após a vitória na segunda volta das eleições presidenciais, em 30 de outubro, sobre Jair Bolsonaro, que procurava a reeleição para um segundo mandato.

Também no Twitter, Michel recordou que Lula foi eleito "democraticamente", em eleições que foram "justas e livres", ao contrário do que o ex-presidente Jair Bolsonaro defendeu durante estes meses.

Por sua parte, o alto representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, expressou o seu "desânimo" perante as "ações violentas e ocupação ilegal" de instituições por milhares de "extremistas".

"A democracia brasileira prevalecerá sobre a violência e o extremismo", sublinhou, no Twitter.