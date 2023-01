Governo do Brasil pede detenção do secretário da Segurança

Veja também:

O Governo de Lula da Silva pede a detenção do secretário da Segurança do Distrito Federal de Brasília, Anderson Torres, e de outros suspeitos de envolvimento no ataque ao Congresso.

Anderson Torres encontra-se nos Estados Unidos, para onde também foi o ex-presidente Jair Bolsonaro no final do ano passado.

O secretário da Segurança já negou qualquer responsabilidade e garante que não foi aos EUA para se encontrar com Jair Bolsonaro, avança a imprensa brasileira.

Anderson Torres foi ministro da Justiça no governo de Jair Bolsonaro.



Um grupo de apoiantes do ex-Presidente do Brasil Jair Bolsonaro invadiu, este domingo, o Congresso, o Palácio do Planalto (sede do governo brasileiro) e o Supremo Tribunal Federal, em Brasília.



O motivo do protesto é a eleição de Lula da Silva, que muitos apoiantes de Bolsonaro acreditam ter sido manipulada.



O Presidente do Brasil, Lula da Silva, decretou, até 31 de janeiro, uma "intervenção federal para conter segurança de ordem pública".



Em reação à invasão ao Congresso do Brasil, ao Palácio do Planalto e ao Supremo Tribunal por parte de apoiantes de Jair Bolsonaro, em protesto contra as eleições que deram a vitória ao Presidente empossado, Lula da Silva garantiu que todos os que tenham participado ou estado por trás do ataque serão punidos exemplarmente.