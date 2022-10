Ucrânia restringe uso de eletricidade. Haverá "apagões" caso medida não seja respeitada

20 out, 2022 - 10:35 • Joana Azevedo Viana

As autoridades da Ucrânia anunciaram restrições ao uso de eletricidade esta quinta-feira a nível nacional, na sequência de uma série de ataques russos com mísseis e drones kamikaze contra centrais elétricas de norte a sul do país. É a primeira vez que este tipo de restrições é aplicado desde que a Rússia invadiu a Ucrânia no final de fevereiro. Em comunicado, o operador da rede elétrica ucraniana, Ukrenergo, disse que serão aplicadas restrições ao uso de eletricidade entre as 7h e as 23h de hoje, alertando para potenciais "apagões" caso as pessoas não respeitem esta medida -- uma que poderá vir a repetir-se face à contínua campanha militar russa no país. "Com a chegada do tempo frio, não excluímos a hipótese de vos pedirmos ajuda com ainda maior frequência", indicou a empresa, falando diretamente aos ucranianos.

O autarca de Kiev, Vitali Klitschko, pediu entretanto aos que residem na capital que não usem grandes eletrodomésticos. "A mais mínima poupança e redução no consumo de eletricidade em cada residência vai ajudar a estabilizar as operações no sistema nacional energético", sublinha o presidente da Câmara de Kiev. Esta semana, o Presidente ucraniano adiantou que a sucessão de ataques russos iniciada a 10 de outubro já destruiu pelo menos 30% das centrais elétricas da Ucrânia, conduzindo a "apagões massivos" um pouco por todo o país.

"Infraestruturas críticas estão danificadas", adiantou ontem à noite Vokodymyr Zelensky num vídeo endereçado aos ucranianos. "Três centrais energéticas foram destruídas pelo inimigo hoje", adiantou.