Atleta do Irão que competiu sem o "hijab" fala em "esquecimento" antes de ser levada para parte incerta

A alpinista de competição Elnaz Rekabi foi recebida como uma heroína no regresso a Teerão esta quarta-feira, após ter competido na Coreia do Sul no fim de semana sem o "hijab", o véu islâmico de uso obrigatório para todas as mulheres da República Islâmica, incluindo em competições desportivas.

A decisão de não usar o "hijab" no evento desportivo em Seul, no domingo, surge no contexto de protestos em massa no Irão, em curso desde 16 de setembro, na sequência da detenção e morte sob custódia policial da jovem Mahsa Amini, de 22 anos, por não ter usado o "hijab" de forma correta em público.

Os protestos acabam de entrar na quinta semana consecutiva e têm juntado raparigas e rapazes em idade escolar, trabalhadores petrolíferos e outros iranianos em mais de 100 cidades do país, representando o maior desafio ao regime teocrático desde as manifestações em massa de 2009, na sequência das eleições presidenciais.

Amigos e familiares de Rekabi estavam preocupados com a segurança e o bem-estar da atleta, que esteve incontactável entre domingo à noite e ontem. Esta manhã, após aterrar no aeroporto de Teerão, Rekabi repetiu uma explicação já dada num vídeo no Instagram, assegurando que o não uso do "hijab" se deveu a um "esquecimento" e não a uma tomada de posição política.