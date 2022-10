Incêndio em centro de detenção de presos políticos no Irão faz pelo menos quatro mortos

O incêndio tem lugar depois de semanas de enormes protestos anti-governamentais no Irão, na sequência da morte de Masha Amini, de 22 anos, às mãos da polícia no mês passado.

Não se sabe ainda se o incidente na prisão de Evin está ou não relacionado com as manifestações em massa. Contudo, e de acordo com jornalistas no terreno, centenas de manifestantes dirigiram-se à prisão na sequência das explosões.

A partir de Evin, o governador de Teerão garantiu na televisão estatal que o fogo teve origem na ala da prisão que alberga pequenos criminosos.

De acordo com a Mizan News, quatro dos feridos continuam em estado grave.

Alguns jornalistas nas redes sociais acusam as autoridades iranianas de terem "pegado fogo à prisão intencionalmente", isto porque um dos presos políticos mais proeminentes foi mandado para casa pouco antes de o incêndio deflagrar.

Mehdi Hashemi Rafsanjani, filho do antigo Presidente do Irão, Akbar Hashemi Rafsanjani, foi libertado sob uma "ordem temporária antecipada", adiantou o seu irmão.